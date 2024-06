'Eindelijk heldere signalen over welke kant het uitgaat met Wout van Aert en Jonas Vingegaard met het oog op de Tour'

Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn nu toch al even op hoogtestage, waar moet blijken of de Tour haalbaar is of niet. Het evolueert stilaan naar de positieve kant.

Iedereen weet dat Van Aert en Vingegaard hard aan het werk zijn op de hoogtestage in Tignes om de start van de Tour te halen. Ze vertoeven daar nu toch al een tijdje, maar tot dusver was het moeilijk om een kijk te krijgen op hun kansen om effectief aan de Grand Départ staan. Visma-Lease a Bike wil de beslissing nog niet nemen.

Recent liet Mathieu Heijboer een heel klein beetje in zijn kaarten kijken: hij schatte de kans voor beiden op iets meer dan vijftig procent. Daar moesten we het tot dusver mee doen, maar volgens Deense en Italiaanse bronnen zijn er toch steeds meer gunstige signalen dat Van Aert én Vingegaard allebei naar de Tour kunnen.

Van Aert heeft intense arbeid nodig

In het geval van Van Aert is vooral zijn training van voorbije dinsdag van meer dan zeven uur aan de zijde van Christophe Laporte een positief teken. Het zijn exact zulke inspanningen die hem moeten klaarstomen voor de Tour. Als hij nog meer van zulke trainingsritten kan afwerken, moet het in principe dus wel goedkomen.

© photonews

Wat dan weer in het voordeel spreekt van een Tour-deelname van Vingegaard, is dat de Deen in Tignes zijn tijdrittrainingen fors heeft kunnen opdrijven. Bovendien is het nog belangrijker geworden dat de titelverdediger de Tour-start haalt. Wellicht is de Tour de France de enige grote ronde die hij dit jaar eventueel kan rijden.

Geen plan B voor Vingegaard

Het plan B van Visma-Lease a Bike was om hem naar de Vuelta te sturen, maar door familiale omstandigheden zou de tweevoudig Tourwinnaar sowieso niet van start kunnen gaan in Spanje. Alles op alles dus om er in Firenze bij te zijn en het ziet er steeds beter uit.