UAE Team Emirates is ook in onthoofde etappe baas boven baas en verdeelt de prijzen

In de Ronde van Zwitserland kregen we op vrijdag een zeer korte etappe. De zesde rit was namelijk flink onthoofd. En dus was het kijken wie het beste om zou kunnen gaan met de nieuwe omstandigheden.

Normaal gezien kregen we op vrijdag het dak van de Ronde van Zwitserland op ons bord, maar de Nufenenpas werd uiteindelijk uit het parcours geschrapt. Uiteindelijk kregen we daardoor een sterk ingekorte etappe. Niet meer dan 42 kilometer waren er uiteindelijk af te leggen tussen Ulrichen en Blatten. Meteen bij de start trok hardrijder Stefan Bissegger ten strijde. Hij kreeg met Frank van den Broek en Anders Foldager twee sterke beren mee. © photonews Meer dan een dikke minuut voorsprong kregen ze echter nooit. Op de slotklim van zo'n zes kilometer waren ze er uiteindelijk dan ook vrij snel aan voor de moeite. En dus was het wachten wie het verschil zou gaan maken. Yates leider, ploegmaat Almeida met de dagzege Terwijl het voor Cian Uijtdebroeks andermaal te snel ging, was het Adam Yates die opnieuw de sterkste leek vooraan. UAE Team Emirates speelde het ploegenspel perfect, uiteindelijk sprong Almeida als enige naar Yates. De Portugees mocht doorzetten en zo een knappe ritzege behalen, terwijl Yates opnieuw een goede zaak doet in het klassement. Hij kan dit weekend de koers afmaken, Almeida staat tweede in het klassement en de rest al op anderhalve minuut of meer. Uijtdebroeks zakt uit de top-10 weg.