En nu op naar de Belgische kampioenentrui? Dit heeft Tim Merlier te zeggen na knappe zege

In de Belgium Tour was er op zondag de slotetappe in Brussel. Het werd de kroniek van een aangekondigde massasprint. Tim Merlier klopte Jasper Philipsen en pakte zo zijn tweede dagzege deze week.

Drie pittige duels om de dagzege kregen we in de sprints. Tim Merlier won uiteindelijk twee ritten en Jasper Philipsen eentje. Voor Merlier is het meteen al het twaalfde(!) succes in het seizoen 2024: straffe cijfers om mee uit te pakken.

"Dit was misschien wel mijn beste sprint van de drie van deze week. Vandaag rij ik eigenlijk echt wel een goede sprint", aldus Tim Merlier na de race in het snelle flashinterview vanuit de organisatie van de Belgium Tour.

© photonews

"Het kan makkelijk zijn en ook moeilijk worden. Mijn ploegmaats deden het heel goed om positie te houden. We probeerden het op een lijn te zetten, omdat we goed gepositioneerd zaten. Daarna was het timen richting de laatste bocht."

En nu op naar het Belgisch kampioenschap?

"Wat de mooiste was? De laatste ritzege, omdat het dan gedaan is. Het is nu zaak voor mij om gewoon fris te proberen raken de komende week, met oog op het Belgisch kampioenschap. Zoals ik ook deed na de Giro d'Italia."

"De conditie is oké, maar de scherpte is er een beetje af. Zaterdag heb ik proberen zolang mogelijk aan te haken, maar dat lukte niet. We zullen zien wat het de komende week gaat geven", aldus Merlier nog in zijn reactie.