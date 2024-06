Waanzinnig en niets aan te doen: knappe 2 op 2 na weergaloze comeback in Zwitserland

In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen zijn er al twee etappes achter de rug. Net als zaterdag was het ook zondag aan Demi Vollering om te juichen. Al zag het er in een klimtijdrit aanvankelijk wel helemaal anders uit.

Niet enkel de mannen rijden deze week hun Ronde van Zwitserland. Dat was ook het geval in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. En daar werd hard tegen hard geknald, zoveel is duidelijk. Met uiteindelijk een vrij verwachte winnares voor de eerste dagen. Zaterdag begon de Ronde met een bergetappe van zo'n zestig kilometer van en naar Villars-sur-Ollon en stond er uiteindelijk geen maat op Demi Vollering. Op de slotklim reed ze van iedereen weg en pakte ze uit met een knappe solo. © photonews De kloof met Gaia Realini was 22 seconden, Chabbey moest al driekwart minuut prijsgeven en Longo Borghini al bijna een minuut. Meteen de puntjes op de i dus in de eerste etappe, terwijl er op zondag een klimtijdrit volgde. Nu al beslist? Daarin leek Elisa Longo Borghini op weg naar een knappe overwinning. Aan het tweede tussenpunt had ze nog zo'n twintig seconden bonus op Demi Vollering. Die had echter duidelijk nog wat overgehouden voor het slot. Ze maakte nog meer dan een halve minuut goed en won daardoor haar tweede etappe op rij. In de stand heeft Vollering nu al 1'26" voorsprong op Longo Borghini en nog twee seconden meer op Gaia Realini. De Ronde van Zwitserland lijkt nu al beslist.