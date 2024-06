Belgisch toptalent Widar (18) komt met duidelijke boodschap na eindzege in de Giro Next Gen

Jarno Widar (18) heeft met de eindzege in de Giro Next Gen Belgische geschiedenis geschreven. Toch blijft hij met de voeten op de grond staan.

Met twee ritzeges en het eindklassement in de Giro Next Gen heeft Jarno Widar opnieuw een visitekaartje afgegeven. Het Belgische toptalent van Lotto Dstny bevestigt zo dat hij mag dromen van een mooie toekomst.

"Dit voelt heel gek. Ik ben zo blij, maar daarvoor moet ik ook mijn ploeg bedanken. Deze zege is voor 99% van het team en voor 1% van mij. Zij hebben alles gedaan", reageerde Widar achteraf bij Wielerflits.

Widar tempert de verwachtingen

Widar rijdt nog maar sinds dit jaar voor het opleidingsteam van Lotto Dstny, waar hij ook volgend jaar voor zal rijden. Het plan is dan ook dat Widar in 2025 de overstap zal maken naar de profploeg van Lotto Dstny.

Na zijn succes in de Giro Next Gen wil Widar geen stappen overslaan. "Ik ben nog redelijk nieuw in het peloton, dus ik denk niet dat ik klaar ben om nu al tegen de profs te rijden", tempert Widar de verwachtingen.

Widar vindt dat hij nog meer vooraan moet rijden op beklimmingen, maar toch had hij veel vertrouwen vooraf. "Ik was de hele week wel vol vertrouwen dat ik ging winnen, ook al was ik voor de start niet de topfavoriet om de Giro Next Gen te winnen, maar ik had het geloof dat ik dat kon."