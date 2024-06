Jasper Stuyven door één iets toch verrast wat zijn ploegmaat Thibau Nys betreft

Thibau Nys pikte ook in de Ronde van Zwitserland zijn ritje mee. Bij Lidl-Trek zijn ze al niet meer verbaasd over wat Nys allemaal laat zien.

Intussen staat de teller van Thibau Nys op zes zeges. Een rit in de Ronde van Romandië, twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Hongarije, een rit in de Ronde van Noorwegen en een rit in de Ronde van Zwitserland.

Met zijn zes zeges in 2024 staat Thibau Nys in de top tien qua zeges dit jaar. Enkel Pogacar (14) en Merlier (12) staan dit jaar al in de dubbele cijfers. Nys is na Merlier ook de beste Belg, voor onder meer Evenepoel en Philipsen.

Bij Lidl-Trek doet enkel Mads Pedersen beter met acht zeges, Nys staat dankzij zijn zege in Zwitserland nu naast sprinter Milan. Al eindigden Pedersen en Milan ook nog veel op plek twee en drie, Nys nog niet.

Stuyven lovend voor Nys

Ploegmaat Jasper Stuyven is niet meer verrast door wat Nys allemaal laat zien op de weg. "Ik kan niet zeggen dat ik echt verbaasd ben. Ik was er vorig jaar al bij toen hij in Noorwegen een etappe won", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het soort aankomsten dat hij in Romandië en Zwitserland voor de wielen kreeg, is echt iets voor het hem. Al had ik nu ook niet gedacht dat het allemaal zo snel zou gaan", stelt Stuyven wel nog.