Karl Vannieuwkerke doet wel heel stoute voorspelling over van Aert, Evenepoel, Kopecky & co

Wout van Aert rijdt normaal gezien binnenkort de Tour de France. Daarna volgt met de Olympische Spelen nog een volgend doel. Als het van Karl Vannieuwkerke afhangt, dan gaan we daar pas écht knallen.

Karl Vannieuwkerke opperde in De Zondag dat Wout van Aert best van al de Tour de France zou rijden in voorbereiding op de Olympische Spelen: "Hij mag dan wel niet elke dag in dienst van Vingegaard worden uitgespeeld."

"Maar als die inderdaad niet top zal zijn, kan de Tour voor Van Aert de ideale voorbereiding op de Spelen zijn." En dan is de vraag of er snel na de Tour de France kan geoogst worden op de Olympische Spelen van Parijs.

Als het van Vannieuwkerke afhangt, dan gaan we op die Olympische Spelen heel wat medailles halen. Bij een opsomming in dezelfde krant waren er op den duur meer dan twintig ernstige medaillekandidaten te vinden.

Zo heet zal de soep vermoedelijk niet gegeten worden, maar zeker in het wielrennen ziet de presentator heel wat mogelijkheden. "Minstens drie medailles pakken we in het wielrennen", geeft hij een erg stoute voorspelling.

Minstens drie medailles in het wielrennen

"Van Aert, Evenepoel en Kopecky: zeker één in de tijdrit en twee op de weg. Bij de mannen op de weg goud voor Evenepoel en zilver voor van Aert en Kopecky een medaille op de baan en in het wegwielrennen", begon hij te dromen.

"Ik overdrijf. Maar het kan. Alles samen over alle sporten heen elf medailles? Kan zeker. In potentie kan het de mooiste Belgische sportzomer ooit worden", windt hij er geen doekjes om. Binnen enkele maanden weten we in hoeverre dat klopt.