Karl Vannieuwkerke waarschuwt Wout van Aert en moedigt hem aan het voorbeeld van Mathieu van der Poel te volgen

Volgens de scherpe blik van Karl Vannieuwkerke is het duidelijk dat Wout van Aert het zoals Mathieu van der Poel moet aanpakken in de Tour. Pas dan kan het een ideale voorbereiding op de Spelen worden.

Het moet nog blijken of Van Aert voldoende niveau haalt voor een Tour-deelname, maar de laatste berichten zijn positief. Als Van Aert de Tour rijdt, zou hij die beschouwen als voorbereiding op de Olympische Spelen, is de teneur. "Hij moet", laat Karl Vannieuwkerke in De Zondag uitschijnen dat er voor Van Aert niet zo veel keuze is.

"Hij mag dan wel niet elke dag in dienst van Vingegaard worden uitgespeeld", is de waarschuwing van de tv-commentator aan het adres van Van Aert en zijn ploeg. "Maar als die inderdaad niet top zal zijn, kan de Tour voor Van Aert de ideale voorbereiding op de Spelen zijn, ja." Alhoewel: is de Tour daar niet gewoon te slopend voor?

Van Aert op Spelen zoals Van der Poel op WK

"Neen. Je rijdt je in de Tour leeg als je drie weken elke dag vol moet gaan. Mathieu van der Poel heeft vorig jaar de Tour gebruikt om optimaal klaar te zijn voor het WK." Zo kan het dus ook. "Hij heeft af en toe eens een sprint aangetrokken voor Philipsen, maar verder reed hij ook vaak gewoon mee met Glasgow in het achterhoofd."

Een aanpak die ronduit succesvol was. "Het bleek het perfecte trainingskamp voor het WK waar hij top was. En het WK in Glasgow vond vorig jaar ook exact twee weken na de Tour plaats, zoals dit jaar de olympische wegrit in Parijs." Vannieuwkerke moedigt Van Aert dus aan om zijn Tour in te delen zoals Van der Poel dat deed.