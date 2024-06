Yves Lampaert krijgt stevige tegenslag te verwerken net voor belangrijke afspraak

Yves Lampaert won in de Ronde van Zwitserland nog eens, bijna twee jaar na zijn stunt in de Tour. Maar nu staan er heel wat vraagtekens achter zijn deelname aan het BK tijdrijden.

In de Tour van 2022 stuntte Yves Lampaert door in het regenachtige Kopenhagen de eerste gele trui te pakken in de openingstijdrit. Sindsdien lukte winnen echter niet meer voor Lampaert, tot vorige week in Zwitserland.

Lampaert klopte in de proloog van net geen 5 kilometer onder meer Bissegger en Hayter en pakte zo de gele leiderstrui. Die moest hij na een dag weer afstaan en in de voorlaatste rit ging Lampaert zaterdag stevig tegen de grond.

Geen Lampaert op BK tijdrijden?

Lampaert reed de rit nog uit, maar een nieuwe stunt zat er in de slottijdrit niet meer in. Hij eindigde als 104de op meer dan 5 minuten van winnaar Almeida. Maar de tweevoudige Belgische kampioen tijdrijden is wel onzeker voor de editie van dit jaar.

"De laatste berichten die we hebben gekregen, is dat Yves oké is', zegt ploegleider Geert Van Bondt bij WielerFlits. Lampaert liep bij zijn val heel wat schaafwonden op aan zijn linkerkant en ook op zijn heup.

De deelname van Lampaert aan het BK tijdrijden van komende donderdag, zonder Van Aert en Evenepoel, is dus onzeker. "Als hij al start, zal het zeker niet in optimale omstandigheden zijn. Als een lichaam tegen de grond gaat, vraagt dat altijd tijd om te herstellen."