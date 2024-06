Merijn Zeeman licht ferme tip van de sluier over Wout van Aert maar keert opvallend genoeg zijn kar over Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Merijn Zeeman heeft zich nog eens uitgesproken over Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Vooral zijn nieuwe stelling rond Vingegaard spreekt eerdere communicatie toch tegen.

"Wout staat al een stuk verder dan Jonas", vergelijkt Zeeman de situatie van beide renners bij zijn bezoek aan het Cycloo Wielercafé. "Jonas kan trainen, maar of hij competitief kan zijn in de Tour, is iets anders." De ploeg heeft laten verstaan dat Vingegaard enkel naar de Tour zou gaan als hij kan strijden om de gele trui.

"Dat heb ik twee weken na zijn valpartij gezegd. Inmiddels zou het ook kunnen dat we dat wat gaan nuanceren", verrast de sportief directeur. En Van Aert? ""Het gaat zeker de goede kant op met Wout. Als je zo'n heftige valpartij meemaakt en zo'n revalidatietraject instapt: sommige dingen kunnen niet sneller dan snel."

Ook bij Van Aert geen mirakels

Mirakels bestaan niet. "Als een wielrenner drie weken niets kan doen en revalideert van breuken, dan duurt het een tijd vooraleer je uiteindelijk weer naar een topniveau gaat. Dat geldt ook voor Wout. Hij doet alles wat hij kan om naar een zo hoog mogelijk niveau te groeien. Of dat nog een topniveau gaat zijn, dat is wel echt afwachten."

Maar de goede verstaander begrijpt: Van Aert gaat de Tour rijden. De tijd om knopen door te hakken breekt stilaan aan, want de Tour-start staat natuurlijk op 29 juni al op het programma. "Deze week gaan we beslissen of hij aan de start van de Tour staat", wil Zeeman voorlopig nog geen primeur aankondigen.

Alles in het teken van Spelen voor Van Aert

"De Olympische Spelen zijn zijn hoofddoel. Dan moet je ook bekijken in hoeverre de Tour de France daar tussen past en in hoeverre Tour-deelname bijdraagt om op je best te zijn voor dat hoofddoel."