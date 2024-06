Visma-Lease a Bike klopt zich op de borst: "Ploeg van Pogacar komt niet in de buurt"

Voeding is in het wielrennen de laatste jaren al maar belangrijker geworden. Bij Visma-Lease a Bike geloven ze dan ook dat ze een voordeel hebben op de andere ploegen.

Jonas Vingegaard klopte Tadej Pogacar de voorbije twee jaar in de Tour. De Sloveen kende telkens één mindere dag, waarbij de voeding een van de oorzaken was. In 2022 had Pogacar een hongerklop op de Col du Granon.

Vorig jaar had Pogacar dan weer te veel gegeten in de etappe naar Col de la Loze, waardoor hij bijna zes minuten verloor op Vingegaard. Bij Visma-Lease a Bike geloven ze dan ook dat ze een voorsprong hebben qua voeding.

UAE Team Emirates niet op niveau Visma-Lease a Bike

"Ik denk niet dat de ploeg van Pogacar in de buurt zit van ons systeem, om eerlijk te zijn", begint professor Asker Jeukendrup bij de NOS. Jeukendrup is al sinds 2017 in dienst bij de Nederlandse ploeg.

"Heel veel ploegen zijn nog steeds op zoek naar dat laatste nieuwe wondermiddeltje. Of ze kopen een grote foodtruck en denken dat ze klaar zijn met de investering in voeding. Terwijl het vaak hele basale dingen zijn. Wat krijgen de renners wanneer binnen? Dat kan elke maaltijd weer goed of fout gaan."

Jeukendrup ontdekte ook dat het lichaam veel meer koolhydraten kan opnemen dan vroeger werd gedacht, tot zo'n 120 gram per uur. "Maar we hebben ook onderzocht dat het prestaties wel degelijk enorm verbetert. Tot wel zeventien procent. Die effecten zijn niet klein."