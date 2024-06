Alpecin-Deceuninck laat ervaren Belg debuteren in de Tour de France: "Stond niet op planning"

Drie renners zijn bij Alpecin-Deceuninck al zeker van hun selectie voor de Tour. Voor één van hen wordt het zijn debuut in La Grande Boucle.

Over exact een week staan de renners in Firenze aan de start van de 111de Tour de France. Alpecin-Deceuninck jaagt met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel opnieuw op ritzeges en ook de groene trui.

Naast de twee kopmannen van Alpecin-Deceuninck is ook Gianni Vermeersch al zeker van zijn plekje in de Tour-ploeg. Op zijn 31ste zal Vermeersch voor het eerst de Tour rijden, nadat hij al de Giro (2021) en de Vuelta (2022) reed.

Vermeersch debuteert in de Tour

Vorig jaar viel hij nog net naast de selectie, dit jaar is hij er dus wel bij. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat het vrij laat is om te debuteren, maar ik ben er enorm trots op", zegt Vermeersch bij Sporza.

"De Tour stond niet op mijn planning, tot ze me belden om mee op hoogtestage te trekken." Een breukje in de elleboog na een val in de Antwerp Port Epic leek nog roet in het eten te gooien, maar Vermeersch staat toch aan de start.

"Ik zit al van toen ik klein was op de fiets en het enige wat je dan meekrijgt op televisie is de Tour de France. Om nu zelf deel uit te maken van dat circus, daar kijk ik echt enorm naar uit."