Jasper Philipsen steekt zijn ambitie op het BK wielrennen niet onder stoelen of banken

Zondag strijden de Belgische renners om de driekleur in Zottegem. Jasper Philipsen is één van de topfavorieten als het tot een massasprint komt.

Een Belgisch kampioenschap bij de profs is altijd onvoorspelbaar. Vorig jaar in Izegem was het parcours vlak, maar Remco Evenepoel reed het peloton toch uit elkaar en pakte zijn eerste driekleur.

Jasper Philipsen is samen met Tim Merlier een van de grote favorieten voor zondag en hij heeft zijn zinnen gezet op een eerste Belgische trui. "Die wil ik zeker nog. Ik droom ervan om in de Belgische trui naar de Tour te trekken", zegt hij bij Sporza.

Het parcours in Zottegem is iets lastiger dan dat in Izegem vorig jaar, maar Philipsen sluit een massasprint niet uit. "We zullen wel zien. Het BK is en blijft een tactische koers. Maar er zijn meer ploegen die gebaat zijn met een sprint."

Hermans en Vermeersch bliksemafleiders voor Philipsen

Alpecin-Deceuninck staat aan de start met een stevig blok van twaalf renners, aangevuld met nog eens zeven renners van het opleidingsteam. Enkele Lotto Dstny en Team Flanders-Baloise hebben nog meer renners.

Met Gianni Vermeersch en Quinten Hermans heeft de ploeg nog twee outsiders. "Zij kunnen als vrijbuiters koersen", stelt Philipsen. "We houden zondag rekening met elk scenario. Hopelijk halen we met de ploeg de Belgische trui in huis."