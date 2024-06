Lotto Dstny wacht al 10 jaar op Belgisch kampioen, maar kiest voor opvallende strategie

Lotto Dstny staat zondag met maar liefst 22 renners aan de start van het BK wielrennen. Toch ziet de ploeg zichzelf niet als de grote favoriet voor de driekleur.

Vorig jaar pakte Alec Segaert nog zilver op het BK wielrennen, op een nieuwe Belgische kampioen wacht Lotto Dstny al sinds 2014. Toen won Jens Debusschere verrassend de Belgische titel in Wielsbeke.

Met Arnaud De Lie heeft Lotto Dstny ook een kanshebber op de tricolore, maar sportief manager Kurt Van de Wouwer houdt de druk af. "Ik denk dat er voor het BK met Tim Merlier en Jasper Philipsen twee topfavorieten zijn", zegt hij bij Sporza.

"Arnaud De Lie is goed bezig, maar hij is nog niet top. In de Ronde van Zwitserland kende hij pech met een overslaande ketting, anders won hij die etappe. Hij reed die rittenkoers uit en is conditioneel goed", stelt Van de Wouwer.

Lotto Dstny geen favoriet op BK wielrennen

De underdogpositie is voor Lotto Dstny dan ook iets waar ze blij mee zijn. "Daar nemen we meer dan vrede mee." Toch mag de koers voor Van de Wouwer wel hard gemaakt worden voor zijn ploeg.

"Wij hebben enkele stevige jongens die dat soort omlopen wel aankunnen", stelt Van de Wouwer nog. Naast De Lie hebben ze echter ook nog Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt, Victor Campenaerts en Jasper De Buyst.