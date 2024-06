Patrick Lefevere onthult verrassende concurrenten voor Tim Merlier op BK wielrennen

Soudal Quick-Step zag Remco Evenepoel door ziekte afhaken voor het BK wielrennen, maar heeft met Tim Merlier nog een kanshebber op de titel. Patrick Lefevere schat de kansen van zijn ploeg in.

Met Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step een van de grote favorieten voor het BK wielrennen. De voorbije vijf jaar eindigde Merlier altijd in de top twintig op het BK, in 2019 en 2022 mocht hij de Belgische trui al eens aantrekken.

De ploeg van Patrick Lefevere staat zondag in Zottegem met twaalf renners aan de start. Dat zijn er een stuk minder dan bij Lotto Dstny of Alpecin-Deceuninck, die elk ongeveer twintig renners hebben.

Merlier favoriet, maar ook outsiders

"Vergeet ook Intermarché-Wanty niet, net als echte kampioenschapsrenners zoals Dries De Bondt (Decathlon-AG2R) en Jasper Stuyven (Lidl-Trek)", waarschuwt Patrick Lefevere bij Sporza.

Toch gelooft hij ook in de sterkte van zijn eigen team en kopman Tim Merlier. "Ik twijfel al lang niet meer aan de capaciteiten van Tim. Anders win je geen twaalf keer dit seizoen en het zijn allemaal geen 'kleine' zeges."

"Ik kan niet ontkennen dat Tim tot de topfavorieten behoort. Het parcours is wat anders dan vorig jaar in Izegem. Toen was het helemaal vlak. Nu krijgen we een kortere afstand, maar wel met een gevarieerder parcours waarin hellingen en kasseizones zijn opgenomen."