Geen Philipsen én De Lie: Vanthourenhout verklaart zijn keuzes voor de Olympische Spelen

Bondscoach Sven Vanthourenhout moest heel wat knopen doorhakken voor de selectie van de Olympische Spelen in Parijs. Hij koos ervoor om heel wat grote namen thuis te laten.

Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Tim Merlier, Maxim Van Gils, Tim Wellens, Lennert Van Eetvelt, Yves Lampaert of Jordi Meeus. Allemaal hadden ze op een of andere manier wel in de selectie kunnen zitten voor de Olympische Spelen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout koos echter voor het kwartet Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Die vier rijden de wegrit, Van Aert en Evenepoel ook de tijdrit. In beiden is een medaille het doel.

Keuze voor Benoot en Stuyven

Vanthourenhout neemt Benoot en Stuyven met een reden mee. "Ik koos voor twee renners die ook in deze rol al heel veel ervaring hebben en de federatie al bewezen dat ze er op belangrijke momenten altijd staan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Philipsen en De Lie werden bewust thuis gelaten. Vanthourenhout vindt dat Philipsen vorig jaar niet goed uit de Tour kwam, waardoor hij ook niet goed presteerde op het WK in Glasgow. De Lie rijdt nog maar zijn eerste grote ronde.

"Ik vind niet dat ik nog die bijkomende belasting van Parijs mag geven. Ik heb gekozen voor jongens die weten wat de Tour is en waarvan ik weet dat ze beter uit de Tour zullen komen dan ze eraan beginnen."