Geen zorgeloze aanloop: Remco Evenepoel verdedigt zich tegen de kritiek op zijn ploeg en op zijn forfait voor het BK

Remco Evenepoel geeft enkele grote interviews in aanloop naar de Tour en daar komt toch ook kritiek in voor. Zo zijn het niet helemaal zorgeloze laatste dagen voor het begin van de Tour-start.

In zijn interview in Het Nieuwsblad weerlegt hij onder meer de kritiek op de sterkte van zijn ploeg Soudal Quick-Step. Jan Bakelants stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de selectie van Moscon en denkt dat Landa de enige is die écht een verschil kan maken voor Evenepoel. In dat geval is Evenepoel dus afhankelijk van één renner.

Ze hebben bij Soudal Quick-Step de rangen al een tijdje weer helemaal gesloten, Remco Evenepoel neemt dus graag de verdediging van zijn ploeg op zich. Volgens hem vertrekt de Wolfpack met de best mogelijke ploeg, gezien de middelen die aanwezig zijn. Die middelen zijn nu eenmaal niet zo groot als die van pakweg UAE.

Evenepoel niet op BK door verkoudheid

Een andere opvallende zaak was het afzeggen van Remco Evenepoel voor het BK op de weg. Nochtans maakte de BK-wegrit initieel wel deel uit van het programma van Evenepoel. Soudal Quick-Step liet weten dat hij door een verkoudheid moest passen. Op dezelfde dag ging hij dan wel weer de Tour-tijdrit verkennen.

De man die ondertussen zijn Belgische titel heeft moeten afstaan benadrukt dat hij écht ziek is geweest. Het was geen leugentje om er gemakkelijk vanonder te muizen. In elk geval is het hopen dat Evenepoel in opperbeste gezondheid blijft verkeren, met grote doelen als de Tour de France en de Olympische Spelen voor de deur.