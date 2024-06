Jan Bakelants stelt zich veel vragen bij één renner uit Tour-ploeg van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step maakte dinsdag zijn selectie voor de Tour bekend. Jan Bakelants ziet toch een opvallende aan- en afwezige in de ploeg rond Remco Evenepoel.

Met ploegmaats Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Jan Hirt, Yves Lampaert, Casper Pedersen en Gianni Moscon in steun debuteert Remco Evenepoel zaterdag in de Tour de France. Een ploeg volledig op maat van Evenepoel.

Jan Bakelants kijkt vooral naar één man: Mikel Landa. "De Tour van Evenepoel staat of valt met het goed presteren van Mikel Landa", zegt Bakelants bij HLN. "Het zou een ramp zijn mocht die in week één tegen de grond liggen en niet zijn optimale niveau halen."

Geen Asgreen, wel Moscon

Toch stelt Bakelants zich wel wat vragen bij de selectie. Zo is de afwezigheid van Kasper Asgreen opvallend. De Deen werd afgelopen weekend nog tweede op het Deens kampioenschap tijdrijden en op de weg.

Bakelants schat Asgreen bijzonder hoog in, de Deen bezorgde Soudal Quick-Step vorig jaar zijn enige ritzege. "Ik denk dat hij in deze Ronde van Frankrijk in bepaalde ritten ook nog wel zijn stempel had kunnen drukken", stelt Bakelants.

Bij de selectie van Gianni Moscon heeft Bakelants dan weer veel vragen. "Ik vind niet dat hij potten breekt. Een Tourselectie is echt een godsgeschenk voor die man."