Remco Evenepoel steekt de tactiek in het hooggebergte tegen Pogacar en Vingegaard niet onder stoelen of banken

Zal Remco Evenepoel sterk genoeg zijn in het hooggebergte? Dat lijkt de voornaamste vraag rond zijn persoon, zeker met tegenstanders als Pogacar en Vingegaard aan de start.

Dat Remco Evenepoel al een bepaalde basisconditie had, hebben we kunnen zien in de Dauphiné. Dat hij op hoogtestage nog beter is geworden, daar mogen we vanuit gaan. We weten dat in het tijdrijden niemand beter dan hem is. Het hooggebergte is het grootste vraagteken en dat heeft ook gevolgen voor het tactische plaatje.

Evenepoel heeft dat ook even aangehaald in zijn gesprek met VTM. "Gezien het niveau van Pogacar en Vingegaard de afgelopen jaren zal het voor mij vooral volgen worden. Zien dat ik die mannen kan bijbenen." Verwacht behoudens een verrassing in de Franse bergen dus zeker geen Remco Evenepoel die bulkt van de aanvalslust.

Ik heb niets te winnen en niets te verliezen

Het is immers helemaal niet aan Soudal Quick-Step om koers te maken in de Tour de France. "Ik heb in mijn eerste Tour niets te winnen en niets te verliezen. Het voordeel is dat we met een leeg blad starten. Als er iets kan, gaan we het niet laten liggen. Maar we gaan wel niet elke dag initiatief pakken, dat is wel duidelijk."

Ook over de eerste etappe van de Tour had Evenepoel van alles te zeggen en kwam hij zelfs met een voorspelling voor de dag.