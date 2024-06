Van der Poel, Van Aert of Remco zelf? Evenepoel noemt onomwonden de winnaar van eerste gele trui in de Tour

Het is uitkijken naar rit 1 in de Tour, want dan staat uiteraard de gele trui op het spel. Remco Evenepoel sluit in zijn interviewronde uit dat hij die zelf zal pakken na een solo.

Evenepoel heeft laten verstaan dat hij hoopt om in de loop van de Tour enkele procentjes beter te worden. Bij VTM gaat hij in op dat plan. "Vanaf het einde van de tweede week hoop ik top te zijn. De kans zal klein zijn dat het peloton mij zal laten groeien, het zal vanaf dag 1 presteren zijn. Het voordeel is dat er in de eerste dagen niets moet."

Nochtans wordt er wel wat verwacht van die eerste rit met start in Firenze. "Het is zeker een lastige eerste etappe, maar de laatste dertig kilometers zijn toch dalend en vlak tot aan de finish. Mijn buikgevoel zegt dat een Pedersen zoals in de Dauphiné kan overleven en de eerste etappe zal winnen", komt Evenepoel met een voorspelling.

Geen solo Evenepoel op dag 1

Er is al heel wat gespeculeerd over een Van der Poel of Van Aert als eventuele winnaar. Remco Evenepoel noemt hen zelf dus niet als voornaamste kandidaat. Wat met de kans om zelf te winnen? "Het kan, maar ik ga er geen dertig kilometer alleen voor rijden. Dat is met de krachten smijten op dag 1, met nog 20 lastige dagen nadien."

In de wetenschap dat vooral de laatste week heel erg zwaar is, past Evenepoel voor zo'n scenario. "Als de kans zich voordoet, zal het in een sprintje zijn. Een solo van 30 kilometer is uitgesloten." Hier en daar is de verwachting wel dat Pogacar op de openingsdag al met een aanval op de proppen zou durven komen.

Evenepoel verwacht offensief UAE

"Vanaf dag 1 zal UAE Vingegaard ook onder druk zetten, die etappe is lastige genoeg om de boel te doen ontploffen. Het superteam UAE kan dat zeker. Ik verwacht dat dag 1, 2 en 4 al heel belangrijk zullen zijn."