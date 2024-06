Roodhooft verhoogt de druk op Van der Poel voor de Tour: "Dat is het minimum"

Wereldkampioen Mathieu van der Poel staat met ambitie aan de start in de Tour. Sportief manager Christoph Roodhooft legt Van der Poel toch wat druk op.

Vorig jaar hielp Mathieu van der Poel zijn ploegmaat Jasper Philipsen aan vier ritzeges en de groene trui in de Tour. De Nederlander werd wel ziek in de tweede week en kon daardoor niet voor een ritzege gaan.

Met de regenboogtrui aan heeft Van der Poel opnieuw de ambitie om te een rit te winnen in de Tour. Sportief manager Christoph Roodhooft verwacht ook een zege van Van der Poel in deze Tour de France.

"Een Tour zonder ritoverwinning, die kun je als Mathieu van der Poel niet als geslaagd beschouwen. Dat is toch het minimum. Simpel", zegt Roodhooft bij AD. "Hij zal proberen een attractieve Tour te rijden."

Van der Poel moet zich dan ook laten zien tijdens de Tour van Roodhooft. De wereldkampioen reed in 2024 nog maar zeven wedstrijden en zou dus fris moeten zijn. En dus wordt er ook een ritzege verwacht.

De gravelrit in en rond Troyes is voor Roodhooft de geschikte etappe voor Van der Poel om toe te slaan. "Het is een prachtige etappe en zonder pech is hij daar niet te kloppen."