Michel Wuyts orakelt en hoopt vurig: "Dat zou het mooiste zijn voor de tweede etappe in Tour de France"

De Belgen hebben er geen slechte eerste etappe op zitten. Wout van Aert won de sprint om de derde plaats, ook Evenepoel en Van Gils waren prima mee voorin in de eerste groep. En wat mogen we op zondag verwachten?

Wat zal de rit van zondag brengen voor het peloton. "Het wordt een makkelijke start vanuit Cesenatico, maar dan is er wel zijwind in de eerste vijfentwintig kilometer", aldus Michel Wuyts in De Tour van Wuyts & Vlaeminck.

"Misschien ontstaat de vlucht dus wel vanuit waaiers. Daarna kunnen ze hun voorsprong uitbouwen. Waarom zou er geen goede Belg meegaan in de vlucht van de dag? Ik denk aan bijvoorbeeld Victor Campenaerts."

"Het team van Bardet zal wel de controle behouden en de steun krijgen van een aantal van de grote teams. Het dubbele rondje aan het einde met de Muro di San Luca moet een renner als Primoz Roglic enorm liggen."

Evenepoel die het afmaakt?

"Bora - Hansgrohe bleef afwezig in de eerste etappe, maar mogelijk helpen ook zij een handje mee op zondag. Het is heel steil, Roglic won al drie keer de Ronde van Emilia op die klim. Het is nu een springplank."

"En wat als Evenepoel succesvol meedoet en het gladjes afmaakt? Dat zou nog mooier zijn dan de twee Slovenen die tijd pakken op de rest", was de analyse voor de etappe richting Bologna zeer helder van Michel Wuyts.