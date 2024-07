Sven Nys krijgt stevige opdoffer te verwerken en wijst met de vinger

Heel wat veldrijders beginnen binnenkort aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sven Nys ziet bij Baloise Trek Lions wel de Nederlander Joris Nieuwenhuis vertrekken.

Joris Nieuwenhuis (28) deed het vorig seizoen uitstekend. De Nederlander won in Merksplas, Boom, Val di Sole en het Nederlands kampioenschap. De Nederlander werd in Tabo ook vice-wereldkampioen veldrijden.

Maar de wegen van Nieuwenhuis en Baloise Trek Lions zijn op 1 juli gescheiden. "Beide partijen nemen in een goede verstandhouding afscheid van elkaar", klinkt het in een persbericht van de ploeg.

Te hoge eisen van Nieuwenhuis

De onderhandelingen over een nieuw contract draaiden op niets uit. "Logischerwijs hopen een aantal renners ook op een verbeterd contract voor de toekomst. Begrijpelijk, maar voor het team en het budget is het jammer genoeg niet haalbaar."

"Met Joris zijn we tot een goede overeenkomst gekomen waarbij hij Baloise Trek Lions kan verlaten. We willen hem in elk geval bedanken voor de vele mooie momenten die we samen hebben beleefd en wensen hem alle succes toe in zijn verdere toekomst."

Volgens Het Nieuwsblad is Nieuwenhuis op weg naar een nieuw CX-team van Hans van Kasteren, de vorige eigenaar van Baloise Trek Lions. Het team zou met fietsen van Ridley rijden, Richard Groenendaal wordt genoemd als ploegleider.