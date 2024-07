Eddy Merckx heeft mooie woorden voor Mark Cavendish na breken van zijn record in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eddy Merckx deelde het record van aantal ritzeges met Mark Cavendish, maar de Brit heeft dat nu verbroken. Merckx reageerde ook zelf op de historische ritzege van Cavendish.

Het zag er lang naar uit dat Mark Cavendish zou blijven steken op 30 ritzeges in de Tour. Patrick Lefevere gaf hem echter opnieuw een kans in 2021 en die greep Cavendish met beide handen. Hij won vier ritten en de groene trui.

Cavendish kwam daarmee op gelijke hoogte van Eddy Merckx, maar het was opnieuw enkele jaren wachten tot de Brit ritzege nummer 35 pakte. In 2022 werd hij thuis gelaten door Lefevere, vorig jaar werd Cavendish in Bordeaux geklopt door Philipsen.

De dag nadien brak Cavendish bij een val zijn sleutelbeen, zijn geschiedenis in de Tour leek te stoppen met een valpartij. Maar zoals altijd gaf Cavendish niet op en daarvoor werd hij nu dus beloond met een 35ste ritzege.

Merckx feliciteert Cavendish met record

Eddy Merckx is na 49 jaar dus zijn record van 34 ritzeges kwijt aan Cavendish. Op Instragram feliciteerde Merckx Cavendish. "Proficiat Mark met deze historische prestatie", klonk het. "Zo'n goeie kerel die mijn record breekt in de Tour."

Cavendish dacht ook aan Merckx na zijn zege. "Ik hou van Eddy. Hij is altijd super lief voor mij geweest. Ik heb niets weggenomen van de grote Eddy Merckx. Het is gewoon een cijfer. Eddy Merckx is Eddy Merckx."