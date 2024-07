Indrukwekkende Mathieu van der Poel koopt niets voor inspanning en predikt kalmte: "Ik heb het Jasper gezegd"

Een indrukwekkende Mathieu van der Poel ontbond voor het eerst zijn duivels. Alleen kon Jasper Philipsen niet afronden met een overwinning en werd die op de koop toe ook nog eens gedeclasseerd.

"In eerste instantie is het heel jammer voor hem", reageerde Mathieu van der Poel bij Sporza toen het nieuws van de declassering nog niet was binnengesijpeld. "Als ploeg hebben we het perfect gedaan. We hebben hem heel goed in stelling gebracht." Dat is zeker zo, want Van der Poel kwam voor het eerst in deze Tour zefl echt los.

Dat resulteerde in een lead-out om u tegen te zeggen. "Ik kon echt mijn ding doen. Ik ben op 500 meter van de meet van op de kop aangegaan aan de hoogste snelheid, wat Jasper graag heeft." Van der Poel denkt dat zijn ploegmaat steeds meer de hand uitsteekt naar een ritzege. "Hij komt dichter en dichter. We blijven er voor gaan."

Van der Poel sust de boel

Het is wel duidelijk dat Philipsen in een periode van net-niet zit. "Da's wielrennen. Voor de Tour heb ik het Jasper ook gezegd om niet te verwachten dat hij elke Tour vier ritten gaat niet winnen", aldus Van der Poel bij de NOS. "Er is wel een verschil tussen vier ritten winnen en een kleine week op de honger blijven zitten. "Dat is niet erg", sust VDP.

De wereldkampioen benadrukt dat Alpecin-Deceuninck zal bljiven knokken voor die eerste ritzege en ziet Philipsen ook groeien. "Ik heb het gevoel dat hij beter en beter aan het worden is, want hij heeft in het begin echt wel afgezien door de warmte."