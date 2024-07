Viel het u ook al op? Patrick Lefevere stelt iets opvallend vast bij Remco Evenepoel tijdens de Tour

Remco Evenepoel doet het uitstekend in zijn eerste Tour de France. Patrick Lefevere is dan ook onder de indruk van de wereldkampioen tijdrijden.

Met twee ambities is Remco Evenepoel naar de Tour de France getrokken. Hij wilde een rit winnen en in de top vijf eindigen. Na een week heeft Evenepoel al een van die twee doelen mogen afvinken met ritwinst.

In de tijdrit, de discipline waarin Evenepoel wereldkampioen is, versloeg hij zijn drie grote concurrenten voor het eindpodium. En zo mocht hij zijn eerste ritwinst in de Tour op zijn naam schrijven. Evenepoel heeft nu ritwinst in de drie grote rondes.

Lefevere ziet rustige Evenepoel in de Tour

Evenepoel staat voorlopig als enige binnen de minuut van gele trui Tadej Pogacar. Zelf heeft Evenepoel al bijna 40 seconden voorsprong op Vingegaard en een minuut voorsprong op Roglic.

Er valt Patrick Lefevere wel iets op aan Evenepoel tijdens de Tour. "Remco is heel sereen. Ik ken hem al heel lang. Vroeger verweet men hem dat hij uitspraken deed. Meestal maakt hij die nog waar ook. Maar hij is super geconcentreerd", zegt hij bij Sporza.

Is het podium nu toch een realistische ambitie voor Evenepoel? "We hadden bij het begin van de Tour gezegd dat we voor de top 5 gaan. Alles wat meer is, is beter. Dat blijven we zeggen."