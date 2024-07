🎥 Campenaerts en Van Moer onthullen akkefietje tijdens graveletappe: "Stevig onder de gordel"

Victor Campenaerts kwam er tijdens de graveletappe niet aan te pas. Samen met Brent Van Moer beleefde hij wel een leuke dag in de grupetto. Met een leuke anekdote tot gevolg.

Op de tweede gravelstrook moesten enkele renners voet aan grond zetten doordat ze geen grip meer hadden op het steile stuk bergop. Op 130 kilometer van de streep was hun koers dan ook al voorbij.

Dat was ook het geval voor Victor Campenaerts en Brent Van Moer. Er was echter ook een kopman voor het klassement achterop geraakt en zijn ploeg deed er alles aan om hun kopman opnieuw vooraan te brengen.

Campenaerts wilde helpen en ook zijn steentje bijdragen. Toen hij echter een gaatje liet vallen, kreeg Campenaerts op zijn dak. "Hold the wheel, d*ckhead", schreeuwde de niet bij naam genoemde renner naar de Belg.

Koekje van eigen deeg

Campenaerts besloot zich samen met Van Moer dan maar in het wiel te nestelen van de klassementsploeg. "De d*ckhead draaide niet meer mee rond", lacht Campenaerts in een video op zijn sociale media.

Toen de kopman van de klassementsploeg de sprong naar voren wilde maken, moet de helper het wiel lossen. "Dus wat zegt Campi?”, geeft Van Moer de voorzet. Campenaerts: "Hold the wheel, d*ckhead!".

De renner kon er niet mee lachen. "Het was stevig onder de gordel, maar ik kon hem niet laten liggen", lacht Campenaerts. "Het was niet slecht bedoeld naar die renner, zeker niet, maar in het heetst van de strijd gebeuren er dingen. Zelfs in de grupetto."