Matieu van der Poel ook in graveletappe teleurstellend: wereldkampioen verdedigt zichzelf

Mathieu van der Poel heeft ook in de graveletappe niet veel potten gebroken. De wereldkampioen probeerde wel nog in de finale, maar kwam te laat.

Een etappezege, dat is het doel van Alpecin-Deceuninck tijdens deze Tour. Met Jasper Philipsen lukte het nog niet, zondag in de graveletappe was het aan Mathieu van der Poel. Hij strandde op plek elf op iets meer dan een minuut.

Van der Poel zette in de finale nog een tegenaanval op met onder meer Girmay en Matthews, maar bij de kopgroep komen lukte niet meer. "Het was een moeilijke koerssituatie en ik wist dat de vlucht gevaarlijk was om voorop te blijven", zei Van der Poel bij Sporza.

"Dat was uiteindelijk ook het geval. Of ik gewacht en gegokt heb? Er was niet veel anders te doen. Alle klassementsploegen gingen steeds vol naar de stroken en dan viel het telkens stil. Ik kon niet veel doen.

Nog niet de beste Van der Poel in de Tour

Van der Poel kon nog niet overtuigen in deze Tour, zijn elfde plek in de graveletappe is zijn beste resultaat. "Het was enorm lastig met al die versnellingen. Ik vond mezelf niet super, maar ook niet slecht."

Maandag is er een rustdag in de Tour, die welgekomen is voor Van der Poel. "Morgen wil ik herstellen van deze eerste week. Ik heb nog wat harde dagen zoals vandaag nodig, maar ik voel dat ik aan het groeien ben."