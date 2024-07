Van Hooydonck ziet Vingegaard toch opnieuw de Tour winnen en zegt ook waarom

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard kregen veel kritiek na de graveletappe. Toch verloren ze geen tijd en gelooft Van Hooydonck nog in eindwinst van zijn ex-ploegmaat.

Jonas Vingegaard trok met veel twijfels naar de Tour, maar heeft zich goed staande gehouden in de eerste week. De Deen verloor enkel tijd in de rit over de Galibier en in de tijdrit. Hij staat er beter voor dan Visma-Lease a Bike had verwacht.

De Deense titelverdediger volgt nu op 1'15" van gele trui Tadej Pogacar, geen onoverkomelijke achterstand. Zeker niet omdat de twee komende weekends bijzonder zwaar zullen zijn met enkele stevige bergritten.

Van Hooydonck gelooft in Tourzege Vingegaard

Bij Visma-Lease a Bike rekenen ze daar wellicht op om Pogacar, net als de voorbije twee jaar, tijd aan te smeren. Bij ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck is er nog veel geloof in een derde opeenvolgende eindzege van Vingegaard.

"Ik vind dat Jonas bergop beter is dan eender wie. Hij moet enkel naar Pogacar kijken, al mag Evenepoel ook niet zomaar tijd cadeau krijgen. Daar is hij veel te goed voor", zei Van Hooydonck bij Vive le Vélo.

"Ik denk dat Jonas nog altijd de Tour kan winnen. Daar heb ik enorm veel vertrouwen in. Daarom was defensief koersen in de graveletappe op zijn plaats." De Deen verloor geen extra tijd op een terrein dat niet het zijne is.