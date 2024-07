🎥 Philipsen komt met rijgedrag opnieuw onder het vergrootglas te liggen: "Kan eigenlijk niet" vs "Boarding op de weg"

Het rijgedrag van Jasper Philipsen ligt al een paar dagen onder het vergrootglas, nadat hij in een vorige sprint in de Tour gedeclasseerd werd. Dat is nu nog wat meer het geval.

Jasper Philipsen regelde de eerste tussensprint van het peloton in de tiende etappe van de Tour de France, weliswaar niet op een manier die onbesproken blijft. Vluchters Goossens en Vanhoucke waren al met de meeste punten aan de haal. Er werd wel nog gesprint voor de derde plek, met Van der Poel die aantrok voor Philipsen.

Bij Eurosport waren ze streng voor de Belg. "Philipsen die toch ook weer een beetje Girmay van de weg af drukt", klonk het bij de tv-commentator in de aanloop naar de spurt. Aan de streep moest Girmay helemaal opletten dat hij niet ten val kwam. "Pfoeh", slaakte cocommentator Bobbie Traksel een zucht van opluchting.

🚴🇫🇷 | Jasper Philipsen krijgt hulp van Van der Poel voor de tussensprint, maar het gaat opnieuw niet clean. Girmay wordt gehinderd. Gaat de jury hier nog iets aan doen? 🧐🧐🧐 #TDF2024



pic.twitter.com/CM1lJANYRs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 9, 2024

"Eigenlijk kan dit niet", was zijn collega scherp. Tijdens de uitzending van VRT klonk dan weer een heel ander geluid. "Philipsen kijkt de verkeerde kant uit en probeert de koord te houden. Girmay zat er nog tussen", analyseert José De Cauwer. Bij de declassering van Philipsen in de zesde rit ging de discusssie ook over de boarding.

De Cauwer legt deze keer daar de voornaamste schuld. "Die boarding komt ineens op de weg te staan." Eén zaak is duidelijk: over het sprintgedrag van Philipsen in de Tour is het laatste woord nog niet gezegd. Hopen maar dat de volgende sprints zonder akkefietjes of incidenten zullen verlopen.