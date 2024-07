Analisten gaan los over Evenepoel en Pogacar vs Vingegaard: "Ik snap dat niet" en "Wrijving bij buitenaardselingen"

Tejay van Garderen laat bij NBC Sports weten dat hij moeite heeft met de visie van Evenepoel en Pogacar. "Ze kijken naar een rivaal als een mogelijke bondgenoot: ik snap dat niet. Als Remco en Tadej tijd wilden nemen, konden ze mee in de vlucht gaan met Van der Poel en Girmay", zegt de Amerikaan over de gravelrit.

"Verwacht geen hulp van je grootste rivaal", klinkt het. Vingegaard reageerde op hun commentaren zoals hij koerst: beheerst. "Typisch Vingegaard. De recepten van de twee Tourzeges van Vingegaard waren zijn specifieke voorbereiding, de methodische uitvoering, de tactische beslissingen van het team", haalt Brent Bookwalter aan.

“Don’t expect help from your main rivals” #TDF2024



Discussing Tadej Pogacar and Remco Evenepoel's comments about Jonas Vingegaard's tactics. pic.twitter.com/nAcAPzxv6b