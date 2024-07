Sterke Van der Poel spreekt over jury-aandacht en deelt vaststelling waar Philipsen best mee aan de slag gaat

De lead-out van Mathieu van der Poel was zo sterk dat Jasper Philipsen het amper nog kon laten liggen. Goed voor het moreel ook dat die laatste nu wel naar winst knalde, want er zat toch druk op de ketel.

De man die in Saint-Amand-Montrond won heeft in deze Tour al wat jury-aandacht naar zich toegetrokken. "Hij vindt het niet leuk, maar de meeste renners weten wel dat hij echt niet expres iets verkeerd doet in de sprint. Hij is gewoon zo gefocust op zijn doel dat hij af en toe instinctief een beetje van zijn lijn afwijkt", zegt Van der Poel aan NOS.

"Als je dat een paar keer te veel doet, weet je dat de jury ooit gaat ingrijpen." Was het merkbaar dat Philipsen onder druk stond? "Ja, toch wel. Hij stond wat gespannen. Dat is niet per se negatief, vind ik. Dat wil zeggen dat hij zelf ook echt erop gebrand is om te winnen. Ik denk dat we hem als ploeg goed omkaderd hebben."

Van der Poel bekijkt het positief

Zo hebben ze bij Alpecin-Deceuninck hem toch een beetje rustig kunnen houden. Van der Poel bekijkt het dus van de positieve kant, maar bekende bij Sporza toch dat al die stress misschien te veel van het goede is. "Hij legt zichzelf misschien soms iets te veel druk op." Daar doet Philipsen best iets mee, want dat hoeft niet zo nodig.

"Vorig jaar was het een exceptionele Tour. Het zal zeker niet elk jaar lukken om even goed te doen", benadrukt Van der Poel nog eens. Hoeveel deugd doet het dat hij zelf op zo'n fenomenale wijze de spurt kon aantrekken? "Dit is mijn job. Ik ben blij dat ik die goed heb kunnen doen en dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."