Van der Poel gaat voor één aanpak, maar bedient ondertussen zijn fans ook op hun wenken met brede glimlach

Mathieu van der Poel is er de man naar om resoluut voor één aanpak te kiezen. De fans verliest hij ook wel niet uit het oog.

Voor aanvang van de tiende Tourrit stond Van der Poel VTM te woord en ging het over de mogelijkheid op waaiers. "Ze voorspellen een beetje wind, maar eerder in de week was het ook al heel nerveus en kwam er heel weinig van. Misschien is het anders. Nu staat er zeker nog niet genoeg wind", zei VDP aan de start.

Afwachten hoe dat evolueert. "We zullen attent moeten zijn." Kan het dat Van der Poel zijn eigen kans gaat? "Als er waaiers zijn en ik in de eerste waaier zit, hoop ik dat Jasper Philipsen er bij is. Hij moet dat ook kunnen. Op zo'n dagen moeten we onze beste kaart trekken." Hij laat tussen de lijnen verstaan dat dat Philipsen is.

Van der Poel gelooft in Philipsen

"Jasper was al een paar keer ontgoocheld, maar we moeten gewoon verder blijven doen en dan zal die overwinning wel volgen", maakt Van der Poel zich sterk. Overigens kreeg hij ook een vraag over zijn weer aangroeiend nektapijtje en dat toverde bij de Nederlander een brede glimlach op zijn gezicht. Hij maakt er werk van.

Mathieu van der Poel looking to settle the debate. Obviously white is the only correct answer 🤍 #whitebibs Also, the mullet might make a reappearance 🤔 😅 #MvdP pic.twitter.com/qumJpLJyPe — Tonke (@TonkeBerg) May 21, 2024

"Ik ben mijn haar terug aan het laten groeien. Het heeft weer wat tijd nodig", klinkt het al lachend. Een deel van zijn fans zullen met de nakende terugkeer van het nektapijtje, dat vooral tijdens de veldwinter te zien was, wel blij zijn. In mei riep een supporter hem op sociale media nog op om het te laten terugkeren.