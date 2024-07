Philipsen laat zich van zijn kleinste kant zien tegen Van Aert: "Had ik anders gedaan"

Wout van Aert mengde zich dinsdag opnieuw in de sprint en werd vierde. Van een akkefietje met Jasper Philipsen was er deze keer geen sprake.

In Saint-Amand-Montrond kreeg Jasper Philipsen een perfecte lead-out van Mathieu van der Poel, de zege kon hem niet meer ontsnappen. Philipsen hinderde ook niemand of deed geen vreemde manoeuvres.

Dat was tijdens rit zes met aankomst in Dijon wel even anders. Philipsen duwde Van Aert bijna in de dranghekken, waardoor Van Aert in de remmen moest gaan om niet te vallen. Philipsen werd gedeclasseerd en naar plek 107 verwezen.

Philipsen wil niet spreken met Van Aert

Philipsen excuseerde zich een dag later op zijn sociale media, excuses die Van Aert ook snel aanvaardde. Toch lijken de plooien tussen de twee Belgen nog altijd niet helemaal gladgestreken te zijn.

"Of ik hem al gesproken heb? Ik heb zijn excuses gelezen op Instagram, maar geen persoonlijke excuses ontvangen", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. "Ik had het in zijn geval anders gedaan."

Van Aert ging het gesprek ook niet uit de weg, hij gaf zelf nog de aanzet en zocht Philipsen op. "In het peloton heb ik hem nog proberen spreken, maar daar had hij geen zin in", stelt Van Aert nog.