Moet er dan toch aan de alarmbel getrokken worden over Remco Evenepoel? "Het is dat fijne lijntje"

Remco Evenepoel geeft het volle pond en presteert op het eerste zicht prima. Of is de alarmbel toch van toepassing?

Met de vele bergen die er nog aankomen is het sowieso kwestie om de voeten op de grond te houden. Dat doet Evenepoel ook wel. De ontdekking over zijn koortsblaas baart Marijn de Vries toch wel zorgen. "Een koortsblaas is vaak een teken van verminderde weerstand", waarschuwt de Nederlandse ex-renster in Vive le Vélo.

"Of van topvorm, maar het is precies dat fijne lijntje dat je moet bewandelen." Zeker in de Tour de France is het tot aan de limiet gaan. Liefst niet erover, want dan kan het helemaal fout lopen. "Hij is vlak voor de Tour ook veel gewicht kwijtgeraakt", zegt De Vries over Evenepoel. "Ik hoop dat hij aan de goede kant van het randje blijft."

© photonews

Voorlopig heeft die koortsblaas alleszins geen effect op de prestaties van Evenepoel, die het ook in de elfde etappe prima deed. "Hij had minuten kunnen verliezen als hij in overdrive was gegaan. Het was heel goed gedaan om zijn eigen tempo te kiezen. Aan het eind van de rit moest hij helemaal niet zoveel tijd verliezen."

Het tijdsverlies bleef inderdaad beperkt tot 25 seconden, plus het verschil door de bonificaties, op het straffe duo Vingegaard-Pogacar. "Dat moet hem moraal geven."