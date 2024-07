Oppermachtig! Lotte Kopecky grijpt unieke kans na opgave concurrente en heeft revanche beet in de Giro Women

Lotte Kopecky reed al elke dag top 10 in de Giro Women, maar had nog niet gewonnen. Haar revanche heeft ze nu wel beet. In de tweede rit moest ze de Italiaanse Consonni nog net voor zich dulden. In rit 5 met aankomst in Foligno waren de rollen omgekeerd.

In deze sprintersrit onder de Italiaanse zon was het uitkijken of niemand het zou begeven onder de hitte. Bij Lidl-Trek wilden ze het risico niet nemen, aangezien Elisa Balsamo al kampte met een ontsteking aan de amandelen. De Italiaanse stapte dus af in de loop van de rit: een belangrijke concurrente minder dus voor Lotte Kopecky.

Eerst moest er maar even gekeken worden of het daadwerkelijk tot een sprint ging komen. Er was wel een fase in deze rit waarin er slag om slinger gedemarreerd werd, maar uiteindelijk ging de aanvalslust liggen. Er bood zich voor Kopecky dus wel degelijk een gelegenheid aan om zich te revancheren op Chiara Consonni.

Kopecky haalt het nu wél

Die had haar geklopt in de sprint van de tweede etappe. Dat zou Kopecky niet nog eens laten gebeuren. Na het werk van lead-out Guarischi leverde Kopecky een machtige sprint af waar niemand een antwoord op had. Ook Consonni niet, die moest nu op haar beurt tevreden zijn met een tweede plaats.