🎥 Jasper Philipsen knalt naar tweede zege in uitputtingsslag, Wout van Aert wordt alwéér tweede

Wat op een makkelijke etappe leek te worden, is een stevige uitputtingsslag geworden. In de straten van Pau werd het echter toch een sprint, met Jasper Philipsen uiteindelijk als winnaar.

Daags voor een tweeluik in de Pyreneeën stond er een etappe van zo'n 165 kilometer tussen Agen en Pau. Onderweg slechts twee beklimmingen van vierde categorie en dus leek het geen al te lastige etappe te worden.

Geen Primoz Roglic meer aan de start, de Sloveen had te veel last van zijn valpartij van donderdag. Het ging er van bij de start meteen stevig aan toe, iedereen wilde in de vlucht zitten. Dat had wel zijn gevolgen voor Juan Ayuso.

De Spanjaard, die volgens het Spaanse AS positief heeft getest op corona, moest opgeven. Ondertussen was een vlucht van zo'n 20 renners weggereden, met daarbij ook Adam Yates. Hij staat op zo'n 7 minuten van zijn ploegmaat Pogacar.

Bij Visma-Lease a Bike wilden ze Yates geen minuten cadeau geven en de vluchters met onder meer Van der Poel en De Lie, kregen amper één minuut voorsprong. Uiteindelijk reden vier renners weg uit de kopgroep, zonder Yates en co.

Ook de nieuwe kopgroep van vier werd gegrepen en ook een late uitval van Stuyven en Van Moer leverde niets op. Heel wat ploegen hadden hun zinnen gezet op een sprint en die kwam er ook in de straten van Pau.

Laporte deed een lead-out voor Van Aert, maar hij was al op 400 meter van de streep uitgereden. Van Aert wachtte even af om zijn sprint in te zetten, Philipsen zette wel van ver aan. Hij knalde naar zijn tweede ritzege voor Van Aert.

