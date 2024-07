Wuyts ziet Pogacar en co in de val trappen: "Visma-Lease a Bike lokt het doelbewust uit"

De ploeg van Visma-Lease a Bike is niet op het niveau van de voorbije jaren, maar die lijkt ook niet nodig. Omdat ze bij UAE Team Emirates heel wat fouten maken.

Door zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland was niet Jonas Vingegaard, maar wel Tadej Pogacar vooraf de grote topfavoriet voor de eindzege in de Tour. Over halfweg in de Tour is het verschil echter maar 1'14".

Michel Wuyts ziet dat het sterke blok van UAE Team Emirates zich vooral heeft laten opnaaien voor Visma-Lease a Bike. "Dat is wat Visma-Lease a Bike bewust uitlokt. Naast omsluierd handelt team Visma vooral doortrapt", zegt hij bij HLN.

"Zeeman en de zijnen gebruiken de strategie van de uitlokking, de opruiing. En het jonge geweld rond Pogacar trapt daar blind in." Dat was vooral na de gravelrit merkbaar, waar Vingegaard defensief koerste.

UAE trapt in de val van Visma

Pogacar zei dat het hem koud liet en dat Vingegaard en co enkel op hem focussen. Volgens Wuyts zorgde dat voor nog meer impulsiviteit bij Pogacar en co. De rit naar Le Lioran was daar een voorbeeld van.

Visma-Lease a Bike maakte UAE horendol door in de vlucht mee te willen glippen. De ploeg van Pogacar maakte de koers hard, waardoor Ayuso kraakte en bijna 5 minuten verloor. Dat was echter niet alles.

Pogaca viel op 30 kilometer van de streep aan, maar vergat te eten. Vingegaard reed 30 seconden dicht en klopte Pogacar in de sprint. Zonder ploeg deelde hij een tik uit. "Zelfs de grootste liet zich vangen aan de intelligentie van Visma."