🎥 Pogacar slaat terug en deelt ferme tik uit aan Vingegaard, Evenepoel steviger op het podium

Tadej Pogacar heeft in de eerste rit in de Pyreneeën toegeslagen. De Sloveen heeft zijn voorsprong in het klassement stevig uitgebreid, Remco Evenepoel werd knap derde.

Op dag veertien van de Tour trokken de renners de Pyreneeën in. Na 70 kilometer lag de voet van de Col du Tourmalet (18.9 km aan 7.4%), daarna kwamen ook nog de Hourquette d’Ancizan (8.3 km en 5%) en Pla d’Adet (10.6 km à 8%). Een kopgroep met onder meer Van der Poel, Lazkano en Gaudu werd door UAE Team Emirates binnen schot gehouden. Ben Healy was de laatste vluchter van de dag, maar ook hij maakte geen kans op de ritzege. Uit het peloton versnelde Adam Yates op zo'n 7 kilometer van de streep. De Brit pakte zo'n 20 seconden op de rest van het peloton en wachtte op zijn kopman Tadej Pogacar. Op iets meer dan 4 kilometer van de meet kwam hij ook. 🚴🇫🇷 | Het geel gaat ervandoor. Wat een verschil maakt hij. Evenepoel en Vingegaard kunnen niet volgen. 😳🇸🇮 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/6JIQLtNaUZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2024 De Sloveen sloeg meteen een bres op Vingegaard en co en reed meteen naar Yates toe. Pogacar liet Yates wel snel achter en breidde zijn voorsprong op Vingegaard steeds verder uit. Evenepoel volgde niet veel verder. Op Pla d'Adet pakte Pogacar zijn tweede ritzege in de Tour, Vingegaard kwam binnen op 39 seconden en verloor ook nog eens 4 bonificatieseconden. Evenepoel kwam binnen op iets meer dan een minuut en staat nog wat steviger op het podium. Pogacar heeft nu een voorsprong van 1'51" op Vingegaard, Evenepoel zakt naar de derde plaats en volgt op 2'22". Evenepoel loopt ook enkele seconden uit op Rodriguez, het verschil is nu bijna 4 minuten. 🚴🇫🇷 | Wow, wat een verschil! Tadej Pogacar is duidelijk de beste vandaag. 💪🤩 #TDF2024



🚴🇫🇷 | Wow, wat een verschil! Tadej Pogacar is duidelijk de beste vandaag. 💪🤩 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/lbiUYwEni2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 13, 2024