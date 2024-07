Dit was niet gepland: het opvallende verhaal achter het succes van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar heeft de eerste bergrit in de Pyreneeën gewonnen. UAE Team Emirates voerde hun plannetje perfect uit en Pogacar smeerde zijn concurrenten extra tijd aan.

Na de tik in Le Lioran van Vingegaard was het vertrouwen van Pogacar niet beschadigd. De Sloveen kondigde al aan dat hij had getraind op de langere beklimmingen. Tijdens de eerste rit in de Pyreneeën heeft Pogacar woord gehouden.

De Sloveen stuurde Adam Yates op 7 kilometer van de streep vooruit en sprong op iets meer dan 4 kilometer naar de Brit toe. Yates ondersteunde Pogacar nog even, daarna rondde de Sloveen zijn solo af.

Pogacar ontkent meesterplan UAE Team Emirates

Het leek op een tactisch meersterplan, maar dat was het niet. "Het was geen plan, het was instinct", zei Pogacar. "Ik wilde de koers gewoon hard maken om te sprinten voor de ritzege en misschien een paar seconden te pakken. Maar dit is natuurlijk veel beter."

"Adam heeft aangevallen, waardoor Visma uit zijn tent moest komen", zei Pogacar nog. Yates bevestigde dat verhaal bij Sporza. "Tadej vroeg hij me om aan te vallen en zo reed ik een paar kilometer voorop en keek ik of hij de sprong zou kunnen maken."

Pogacar pakte 43 seconden op Vingegaard en heeft nu bijna twee minuten voorsprong. "Dit is heel goed nieuws, ik ben super blij. Laat ons dit momentum, de goede energie in het team en de goede benen nu bewaren. Deze positie moeten we behouden."