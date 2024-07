De Cauwer vraagt zich af of Evenepoel tweede kan eindigen in de Tour en ziet mes dat langs verschillende kanten snijdt

Evenepoel is een plaatsje gezakt in het Tour-klassement: van 2 naar 3. José De Cauwer vraagt zich af of de Belg van Soudal Quick-Step niet toch nog tweede kan eindigen in de Tour.

Evenepoel staat nu wel op de plek die in overeenstemming is met zijn prestaties. Hij is momenteel de derde beste man in de Tour. "Dat is zijn plaats", bevestigt cocommentator José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza na Tourrit 14. "Dit is goed. Hij is naar hier gekomen om te kijken hoever hij kan komen. Maar hij is er nog niet."

Voor conclusies over zijn toekomst in de Tour is het nog te vroeg. "Pas na het einde van deze Tour zullen we pas kunnen zeggen of hij mag dromen van ooit de eindzege te pakken. Hij kan nog bijleren en verbeteren en de concurrenten zullen niet altijd zo goed zijn of blijven." Eerst toch maar even bij de editie van 2024 blijven.

Veel hangt van Vingegaard af

Kan Evenepoel nog als tweede eindigen? "Ik zou daar wel rekening mee houden. Veel hangt af hoe diep Vingegaard wil gaan, hoe zwaar hij wil gokken om toch nog voor de eindzege te gaan. Misschien legt hij zich er op een bepaald moment bij neer. Of telt enkel de eerste plaats voor hem?" Dat laatste zou je kunnen verwachten.

Vingegaard is immers een tweevoudig Tourwinnaar. Het mes snijdt echter langs verschillende kanten: er zijn ook redenen om te vermoeden waarom de Deen misschien niet bereid is tot zo'n risicovolle aanval. "Het is misschien niet zijn natuur. Je zou eerder verwachten dat een Pogacar alles of niets speelt", merkt De Cauwer op.

Crash Vingegaard kan meespelen

Dan is er nog de kwestie dat het al een succes is dat de titelverdediger na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland dit niveau haalt. "Vingegaard heeft een reden om het niet te doen, omdat hij uit een moeilijke situatie komt."