Marc Sergeant niet te spreken over interview Maxim Van Gils na incident met Amaury Capiot

Het interview van Maxim Van Gils daags na het incident met Amaury Capiot heeft veel stof doen opwaaien. Ook Marc Sergeant begrijpt niet wat Van Gils bezielde.

"Ik denk dat hij de fout maakt door in slaap te vallen in de sprint. Misschien stond er een mooie dame langs de kant of zo?", wees Maxim Van Gils met de vinger richting Amaury Capiot na een incident in de sprint.

Capiot viel zwaar door een manoeuvre met de schouder van Van Gils. De Belg van Arkea-B&B Hotels ging zaterdag nog wel van start, maar moest na zo'n vijf kilometer wel in tranen opgeven. Hij kon dus niet meer verder.

Sergeant over interview Van Gils

Het interview deed bij Marc Sergeant de wenkbrauwen fronsen. "Het interview met Maxim was slecht, zeer slecht. Lotto-Dstny had dit beter kunnen managen", zegt Sergeant stellig bij Het Nieuwsblad.

Hij begrijpt dat Van Gils meteen na de rit met de vinger wees door de adrenaline, maar vindt dat hij een dag later toch beter voorbereid had moeten zijn. Van Gils had volgens Sergeant diplomatischer moeten reageren. "Bepaalde uitspraken waren volledig fout."

Sergeant vindt dat Van Gils wat empathie had moeten tonen en op zijn minst zijn excuses had moeten aanbieden. Dat deed hij zaterdagavond toch via sociale media. "Iets aan de late kant maar toch..."