Tegen beter weten in? Jonas Vingegaard zegt waarom hij strijd om Tourwinst nog niet opgeeft

Jonas Vingegaard heeft voor de tweede dag op rij een tik moeten incasseren van Tadej Pogacar. De Deense titelverdediger volgt nu op meer dan drie minuten van zijn rivaal.

Visma-Lease a Bike wilde de koers hard maken voor zijn kopman Jonas Vingegaard. De voorbije twee jaar kon de ploeg zo Tadej Pogacar kraken en zijn kopman Jonas Vingegaard aan Tourwinst helpen.

Deze keer slaagde hun plan niet. Vingegaard versnelde op 11 kilometer van de streep, maar Pogacar kraakte niet. De Sloveen counterde zes kilometer later en smeerde Vingegaard nog een extra minuut aan.

"Ik kan niet teleurgesteld zijn, integendeel", reageerde Vingegaard bij Sporza. "Het team reed heel sterk vandaag. Ik was ook heel sterk op de slotklim." Volgens Vingegaard een van zijn beste prestaties ooit, maar Pogacar was gewoon nog beter.

Vingegaard gelooft nog in Tourwinst

Vingegaard kijkt nu tegen een achterstand van meer dan drie minuten aan, maar geeft zich nog niet gewonnen. "Pogacar kan ook eens een slechte dag hebben. Dat hebben we gezien de laatste jaren."

Visma-Lease a Bike had ook voor een andere tactiek kunnen kiezen, maar Vingegaard heeft geen spijt. "We weten dat ik goed om ga met vermoeidheid, ook vandaag was dat het geval. Pogacar was gewoon beter."