Verpest Van der Poel unieke reeks van Pogacar? "Het wordt het heel moeilijk"

Tadej Pogacar is goed op weg om na de Giro ook de Tour te winnen. De Sloveen kan een unieke reeks neerzetten, maar is dat fysiek nog wel mogelijk?

Na 26 jaar lijkt Marco Pantani eindelijk een opvolger te krijgen voor zijn dubbel Giro-Tour in 1998. Met drie minuten voorsprong op Jonas Vingegaard is er al een grote inzinking nodig van de Sloveen om zijn derde Tourzege nog uit handen te geven.

Met winst in de Giro en de Tour kan Pogacar nog maar de achtste renner ooit worden die erin slaagt om de dubbel in één seizoen te realiseren. Al kan Pogacar na de Tour zijn lijstje wel nog wat indrukwekkender maken.

Olympisch goud op de Spelen in Parijs bijvoorbeeld? De wegrit staat twee weken na het einde van de Tour op het programma. Toch twijfelt ex-renner Bert De Backer. "Als we de wetten van de afgelopen jaren gebruiken, wordt het heel moeilijk", zei hij Vive le vélo.

Van der Poel favoriet op de Spelen

"Je kan het niet blijven rekken. Na de Tour moet je in principe rusten en afbouwen, dus dan zal de vorm zakkende zijn. We hebben hier een paar toppers in het peloton die weinig hebben gedaan de voorbije weken."

Dan heeft De Backer het onder meer over Mathieu van der Poel. Vorig jaar werd hij op hetzelfde moment wereldkampioen, Van der Poel hoopt dat kunstje op de Spelen nog eens over te doen. Hem kloppen wordt voor Pogacar moeilijk.