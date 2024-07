'Visma-Lease a Bike vreest rampscenerio in de Tour de France de komende jaren'

Het vel van de beer moet nog niet verkocht worden voor hij geschoten is, maar het ziet er toch naar uit dat Tadej Pogacar voor de derde keer in zijn carrière de Tour zal winnen. Wat Visma-Lease a Bike ook probeert.

De Nederlandse ploeg probeerde Pogacar zondag in de rit naar Plateau de Beille uit te putten zoals het dat de voorbije jaren deed. Vingegaard kon Pogacar dan kraken en twee keer op rij de Tour winnen.

Dit jaar lukte hun plan niet. Bij Visma-Lease a Bike zouden ze zelf vrezen dat er de komende jaren niets te doen zal zijn aan Pogacar in de Tour als hij op dit niveau blijft presteren. Dat meldt het Deense Ekstra Bladet.

De Deense ex-renner Michael Rasmussen zou gepraat hebben met Frans Maassen, ploegleider bij Visma-Lease a Bike. Maassen zou gezegd hebben dat hij "niemand anders de Tour ziet winnen voor zeker de komende vijf jaar."

Al is er ook de kanttekening van de slechte voorbereiding van Jonas Vingegaard. De Deen lag na zijn val in het Baskenland meer dan 10 dagen in het ziekenhuis. Wellicht kan hij dus nog wat beter dan dit jaar en Pogacar het vuur aan de schenen leggen.

