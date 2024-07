🎥 Richard Carapaz de sterkste in zinderende etappe, Evenepoel pakt tijd terug op Pogacar en Vingegaard

In een zinderende etappe heeft Richard Carapaz de 17de etappe in de Tour gewonnen. Evenepoel pakte in het slot ook nog wat tijd terug op Pogacar en Vingegaard.

In tegenstelling tot de vlakke etappe van dinsdag wilde het halve peloton in de vlucht zitten. Het peloton haalde opnieuw een gemiddelde snelheid van meer dan 45 kilometer per uur en niemand raakte echt weg.

Uiteindelijk konden Benoot, Jungels, Cort en Grégoire toch een kloof slaan. Op zo'n 60 kilometer van de streep scheidde zich dan een groep van zo'n 48 renners af van het peloton. Daarbij onder meer Van Aert, De Plus, S. Yates en Carapaz.

Op de voorlaatste beklimming van de dag, de Col du Noyer (7.6 km aan 7.9%), sprong Yates in één ruk naar de vier leiders toe. Hij ging erop en erover, maar Carapaz zat hem op de hielen. De olympische kampioen reed ook weg van Yates.

Evenepoel deelt tikje uit aan Vingegaard

Met nog 11 kilometer te gaan kwam Yates met zo'n 12 seconden achterstand op Carapaz boven op de Noyer, Mas volgde op zo'n 35 seconden. In het peloton versnelde Pogacar, Vingegaard kon niet volgen. Ook Evenepoel ging voorbij Vingegaard.

In de afdaling konden Vingegaard en Evenepoel met de hulp van Laporte wel weer aansluiten bij Pogacar. Op de slotklim van SuperDévoluy (3.9 km aan 5.7%) kwam Carapaz niet meer in de problemen, de Ecuadoriaan pakte zijn eerste ritzege in de Tour.

Evenepoel reed op de slotklim nog weg van Vingegaard en Pogacar, de Sloveen weigerde om mee te rijden. Vingegaard had wel nog steun van Benoot en Van Aert in de achtervolging. Evenepoel pakte zo'n tien seconden terug op Pogacar en Vingegaard.

