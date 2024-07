Adrie van der Poel onthult ware reden waarom zoon Mathieu weinig interesse heeft in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel krijgt in de 18de etappe zijn laatste kans om een rit te winnen in deze Tour. Vader Adrie van der Poel vindt dat de Tour nog maar weinig te bieden heeft voor zijn zoon.

Met de Olympische Spelen in zijn achterhoofd rijdt Mathieu van der Poel de Tour. Maar hij had ook de ambitie een rit te winnen. In de gravelrit werd de wereldkampioen 11de, in de rit naar Pau kreeg de vlucht geen ruimte door Adam Yates.

Adrie van der Poel zag die twee ritten als een kans voor zijn zoon, maar die kon hij dus niet grijpen. De wereldkampioen wist dat er weinig kansen waren en dat hij vooral naar de Tour kwam om Jasper Philipsen te helpen.

Tour geen prioriteit voor Van der Poel

Van der Poel kon nog maar één rit winnen in de Tour, in 2021 toen hij ook geel pakte. Rijdt hij wel graag de Tour? "Ik denk niet dat hij staat te springen om de Tour te rijden. Of er moesten echt veel kansen zijn voor hem", zegt Adrie van der Poel bij HLN.

In de Giro van 2022 was dat wel het geval. Van der Poel won toen de eerste rit en droeg drie dagen de roze trui. Daar kon Van der Poel zich wel uitleven, op een ander tijdstip in het seizoen en tegen een ander deelnemersveld.

"Misschien is hij wel net als ik. Ik moest ook niks van grote rondes hebben. Die konden me gestolen worden", zegt Adrie nog. Hij vond de Tour uitrijden ook geen doel meer, omdat hij dan kon schitteren in het najaar. Gaat zoon Mathieu dezelfde richting uit?