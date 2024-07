🎥 Van der Poel pakt na pech uit met technisch hoogstandje, De Cauwer en sociale media gaan los: "Wat ben je dan?"

Buiten zijn werk als lead-out liet Mathieu van der Poel nog niet veel zien in de Tour, maar een technisch hoogstandje heeft wel gedemonstreerd wat een geweldige artiest op de fiets hij is. Ook zo kun je imponeren.

Dat kan dus ook door een andere manier dan resultaten bijeen te rijden. De bergrit van Nice naar de Col de la Couillole was nog maar pas vertrokken of verschillende renners probeerden in de ontsnapping te geraken. Misschien was dit aan Van der Poel niet besteed, maar hij kreeg ook de kans niet om mee te zitten in de vlucht.

Van der Poel reed immers onmiddellijk lek. Daardoor moest de Nederlander van Alpecin-Deceuninck achteraan uiteraard lossen. Wanneer het euvel verholpen was en hij zijn plek in het peloton weer innam, zag hij een drinkbus op de weg liggen. Met zijn voorwiel tikte Van der Poel de bidon naar de linkerkant van de baan.

De Cauwer onder de indruk

We raden aan om het zelf niet te proberen, want voor hetzelfde geld komt het tot een valpartij. Een geweldige artiest als Mathieu van der Poel krijgt het uiteraard zonder problemen voor mekaar. José De Cauwer was in de VRT-uitzending serieus onder de indruk. "Terwijl renners aan het lossen zijn terugkomen en dan dit doen..."

De cocommentator kon het echt wel smaken. "Wat ben je dan, denk je?" De wereldkampioen, misschien? "Dan ben je in orde", concludeert De Cauwer. Mogelijk dus ook een signaal naar de potentiële tegenstanders van Van der Poel voor de Spelen. Die verkijken zich maar beter niet op zijn enigszins anonieme Tour de France.

Les highlights de Mathieu van der Poel sur le Tour 2024 #TDF2024 ⬇️ https://t.co/shcRcBCQrX — Allez Claudy (@AllezClaudy) July 20, 2024

Op sociale media gingen de beelden van het technische hoogstandje meteen vlot rond. Verschillende X-gebruikers hadden er ook wat over te zeggen. "Dit is één van de hoogtepunten uit de Tour van 2024." Of ook: "Mathieu van der Poel doet een Mathieu van der Poel." Hij duldt duidelijk geen onverwachte dingen op het parcours.