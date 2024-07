Patrick Lefevere verrast met nieuws ... over de verloofde van Tadej Pogacar

Patrick Lefevere kan nog wel eens verrassend uit de hoek komen. De verloofde van Tadej Pogacar is zowaar het gespreksonderwerp bij één van zijn aankondigingen.

Patrick Lefevere heeft op zaterdag steevast een column in Het Nieuwsblad en heeft die aangegrepen om nieuws aan te kondigen. Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, rijdt volgend jaar bij AG Insurance-Soudal. Dat is de vrouwenploeg in de structuur van Lefevere, waar ook de mannenploeg Soudal - Quick-Step bij zit.

De sterke man achter deze wielerteams heeft de komst van Zigart dus zelf bekendgemaakt. Het was wel al geweten dat haar contract bij Liv AlUla Jayco afliep. De 27-jarige Zigart rijdt al meerdere seizoenen voor die ploeg, die voortgevloeid is uit BikeExchange. Aan het einde van 2024 komt het dus toch tot een vertrek.

Zigart dubbel Sloveens kampioene

Zo wordt nog eens onderstreept dat Urska Zigart veel meer is dan enkel 'de verloofde van'. Ook haar eigen wielercapaciteiten mogen gezien worden. Dit jaar reed ze top 10 in de Ronde van Zwitserland en werd ze Sloveens kampioene, zowel in de wegrit als in het rijdrijden. Wie weet kan ze bij Lefevere nog beter worden.

© photonews

Het wordt afwachten of Tadej Pogacar commentaar gaat geven op haar prestaties bij AG Insurance-Soudal. Onlangs liet de beste renner uit het mannenpeloton weten dat hij niet te spreken was over het feit dat de Sloveense bondscoach Zigart niet meeneemt naar de Spelen. Zigart zocht naar een reden voor de niet-selectie.

Zigart en Pogacar sinds 2021 verloofd

Volgens haar baseerde de bondscoach zich voornamelijk op de resultaten, terwijl zij in haar huidige ploeg vaak in dienst rijdt van anderen. Urska Zigart is al sinds 2021 verloofd met Tadej Pogacar. Tot een huwelijk is het voorlopig nog neit gekomen.