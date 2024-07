Bakelants doet verrassende voorspelling over medaillekansen van Evenepoel op de Spelen

De Tour is nog maar net achter de rug of de Olympische Spelen staan alweer voor de deur. Remco Evenepoel maakt zowel in de tijdrit als in de wegrit kans op een medaille.

Veel tijd om na te genieten van zijn derde plaats in de Tour is er niet voor Remco Evenepoel. Zaterdag staat hij alweer aan de start van de olympische tijdrit in Parijs, waar hij een van de topfavorieten zal zijn.

Evenepoel zal dan wel moeten afrekenen met Filippo Ganna en Joshua Tarling. De Italiaan en de Brit reden de Tour niet en hebben zich optimaal kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen in Parijs.

Evenepoel meer kanshebber in wegrit dan tijdrit op de Spelen?

Een week na de tijdrit is er natuurlijk ook de wegrit. Evenepoel is daar opnieuw een van de favorieten voor een medaille, als zijn Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Mads Pedersen en Julian Alaphilippe concurrenten.

"Ik denk dat zijn kansen het kleinst gaan zijn in de tijdrit, contradictorisch genoeg", zegt Jan Bakelants bij Vive le Vélo. "Dat hebben we ook gezien in Tokio en de parallel is ook te trekken met het WK in Wollongong.

"Hij was toen goed in de tijdrit, maar minder dan hij zelf had verwacht. En in de wegrit was hij niet te volgen. Ik verwacht hetzelfde scenario in Parijs." Het grote verschil met Tokio en Wollongong is dat Evenepoel geen jetlag moet verwerken op korte tijd.